Brasile: Bolsonaro firma decreto su nuovo bonus covid, valore ridotto da 600 a 375 euro (2)

- Nella nuova formulazione si riduce la platea dei beneficiari da 67 a 45,6 milioni di persone. A differenza del primo, il nuovo bonus sarà limitato infatti a un beneficiario per famiglia. Potranno richiedere il pagamento solo i cittadini che hanno già ricevuto il bonus lo scorso anno e sono già iscritti nei pubblici registri. La spesa complessiva per lo stato sarà di 43 miliardi di real (6,5 milioni di real). L'approvazione è stata resa possibile grazie all'approvazione in parlamento di una legge costituzionale (Proposta de emanda a Constituicao) che ha autorizzato lo stanziamento di 44 miliardi per gli aiuti. "La Pec ha consentito un regime di bilancio eccezionale per le situazioni di calamità pubblica, che sono ora definite dal Congresso Nazionale. In questo modo, il governo federale potrà superare il limite del tetto di spesa, senza compromettere l'obiettivo del risultato fiscale primario e senza che influenzano la cosiddetta regola d'oro ", ha riferito la presidenza della Repubblica in una nota. (Brb)