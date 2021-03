Brasile: André Brandao si dimette da presidente della Banca del Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'istituto di credito statale Banco do Brasil (Bb), André Brandao, ha rassegnato le sue dimissioni dall'incarico. L'informazione è stata divulgata dalla banca attraverso una comunicazione agli operatori finanziari del paese. Nella dichiarazione, firmata dal vice presidente della gestione finanziaria e delle relazioni con gli investitori, Carlos José da Costa, la banca afferma che le dimissioni sono state presentate al presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, al ministro dell'Economia, Paulo Guedes, e al presidente del consiglio di amministrazione della banca, Helio Lima. "Il Banco do Brasil (Bb) comunica che André Guilherme Brandao ha consegnato, in questa data, all'onorevole presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, al ministro dell'Economia, Paulo Guedes, al presidente del Consiglio di amministrazione, Helio Lima Magalhaes la richiesta di dimettersi dall' incarico di presidente della banca, con effetto dal 1 aprile 2021", si legge nella nota. (segue) (Brb)