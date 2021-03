Difesa: Guerini riceve Borrell, Mediterraneo area prioritaria per tutta l'Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo – ha aggiunto il ministro della Difesa - che sia opportuno sollecitare una maggiore collaborazione con la missione Nato Sea Guardian e rafforzare i compiti secondari, tra cui quello di addestramento della Guardia costiera e della Marina libica". "Nato ed Unione Europea sono comunità di valori e di principi democratici" ha dichiarato nel corso del lungo e cordiale bilaterale, "per l'Italia la Nato è e resta l'imprescindibile punto di riferimento, in termini di dissuasione, deterrenza e difesa. L'Europa resta l'altro pilastro della nostra sicurezza. Legame transatlantico vuole significare un rafforzamento dell'Europa della Difesa in piena sinergia e complementarietà con la Nato". "Particolarmente soddisfatto" si è detto infine il ministro "del risultato che stiamo ottenendo con lo Strategic Compass. Il suo successo si basa anzitutto sulla necessità di una formulazione condivisa dello scenario di sicurezza e delle relative minacce, come base per lo sviluppo di un livello di ambizione, orientato da una chiara visione politica, a guida dello sviluppo di capacità, degli sforzi di proiezione e delle relazioni con i partner dell'Unione. In questo contesto, l'Italia sta svolgendo un ruolo attivo con l'obiettivo di rinvigorire il rapporto di cooperazione con la Nato e con le Nazioni Unite e per rafforzare il dialogo sulla sicurezza con i partner a noi più vicini su scala globale". (Com)