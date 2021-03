Cile: Covid, Santiago di nuovo in quarantena a sette mesi dalla prima serrata (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Pinera, aveva motivato l'esigenza della proroga dello stato di catastrofe sia a causa della situazione epidemiologica in relazione alla pandemia Covid-19 sia per far fronte agli atti di violenza che si sono registrati nelle ultime settimane nella regione dell'Araucanía. "Applicheremo lo stato di diritto, oggi abbiamo uno stato di emergenza che consente la collaborazione delle Forze armate (...) lo stato di assedio dura solo 15 giorni, invece lo stato di catastrofe può rimanere nel tempo e il problema dell'Araucanía richiede più di 15 giorni", aveva detto Pinera. "A causa di questo contesto che ha anche a che fare con la pandemia è necessario prolungare lo stato di emergenza che scade il 13 marzo", ha aggiunto. (Abu)