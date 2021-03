© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi presenta la nuova flotta di bus Atac +BusxRoma in via Pietro Frattini, altezza via Lenin a Roma. Nel rispetto delle disposizioni e dei suggerimenti delle autorità sanitarie non è prevista conferenza stampa (ore 11)- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla Cerimonia della Giornata dei Giusti dell'Umanità. Sarà possibile seguire la diretta streaming al seguente indirizzo "https://www.youtube.com/user/NotizieRomaCapitale" (ore 12:30)- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, risponde in diretta Facebook alle domande dei cittadini. L'evento è trasmesso in streaming sulla pagina Facebook della sindaca (ore 15)- Assemblea capitolina: riunione in seconda convocazione per la discussione sulla delibera inerente alle strutture logistiche di Ama. La seduta si svolge in videoconferenza ed è trasmessa sul sito di Roma Capitale (ore 14) (segue) (Rer)