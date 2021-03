© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, e l'assessore al Lavoro e nuovi diritti, scuola e formazione, politiche per la ricostruzione, personale, Claudio Di Berardino partecipano a "Le idee di tutti, la Regione del futuro", il primo di tre incontri tra partenariato socioeconomico e istituzionale dedicati al tavolo di partenariato sui fondi strutturali europei. L'evento si svolge presso la sala Tevere della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo 212 a Roma ed è trasmesso in streaming sul profilo Facebook della Regione Lazio (ore 15)VARIE- Conferenza stampa per fornire dettagli riguardanti il progetto per la partecipazione al bando del Comune di Viterbo "Qualità dell'abitare". Partecipano tra gli altri il sindaco di Viterbo, Giovanni Maria Arena, e l'assessore Urbanistica, Claudio Ubertini. L'evento si svolge su piattaforma Zoom (ore 11:30)- Protesta contro lo stato di abbandono di due immobili Inps a Ostia organizzata da Unione inquilini e sostenuta da diverse associazioni e partiti tra cui il Pd di Roma, Sinistra italiana, Pop ed Europa verde. Largo delle Sirene, angolo lungomare Paolo Toscanelli (ore 15:30) (Rer)