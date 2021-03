Usa-Cina: fonti stampa, Pechino punta a organizzare incontro Biden-Xi dopo colloqui in Alaska (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Anchorage, in Alaska, ospita il primo confronto diretto tra l'amministrazione del presidente Biden, insediatosi alla Casa Bianca lo scorso 20 gennaio, e il governo del presidente cinese Xi. La delegazione cinese è arrivata negli Stati Uniti in un clima arroventato dalle ultime dichiarazioni del segretario di Stato Blinken. Durante il suo primo tour della regione asiatica, conclusosi proprio oggi in Corea del Sud, il segretario ha infatti puntato l'indice contro l'espansionismo di Pechino, la sua diplomazia dei vaccini e soprattutto contro l'abuso dei diritti umani ad Hong Kong e nello Xinjinag, cui Washington ha risposto ieri, 17 marzo, varando nuove sanzioni a carico di 24 funzionari cinesi. L'incontro di Anchorage si apre dunque all'insegna dello scetticismo: l'ambasciatore cinese a Washington, Cui Tiankai, recatosi a sua volta in Alaska in vista del colloquio, ha affermato ieri che la Cina "non si aspetta di poter risolvere tutti i problemi con un solo dialogo". Eppure, per Pechino l'incontro rappresenta un'occasione importante per provare ad abbassare i toni del confronto strategico con gli Stati Uniti, e provare così a rallentare il progressivo consolidamento di una coalizione internazionale volta a contenere l'avanzata della Cina. (Nys)