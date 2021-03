Colombia: ex capi delle guerriglie si incontreranno con vittime del conflitto armato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario un processo di pace che riunisca a tutti gli attori armati, finché questo non accadrà, purtroppo non ci sarà pace nel paese", ha detto Mancuso, sottolineando che "non abbiamo iniziato noi questa guerra". "L'obiettivo è quello di mostrare chi c'era dietro e chi era responsabile realmente", ha aggiunto. Sulla stessa linea, Londono ha chiesto a De Roux che la Commissione per la verità serva come spazio per altri attori che hanno partecipato al conflitto per dare la loro versione di quegli anni, inclusi ex guerriglieri delle Farc come Ruben Cano, alias "Manteco", o paramilitari come Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco", ex comandante delle Auc. De Roux ha spiegato che la Commissione lavora da due anni a questo tipo di incontri con il supporto di personalità come Alvaro Leyva, ex ministro delle Miniere e dell'Energia (1984-1985), e sempre con il lo scopo di dare dignità alle vittime. (segue) (Vec)