Usa-Cina: Blinken, Pechino minaccia la stabilità globale ma non vogliamo conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha accusato la Cina di "minacciare" la stabilità mondiale. Le parole del capo della diplomazia di Washington sono state pronunciate ad Anchorage, in Alaska, dove si trova per incontrare i vertici della diplomazia cinese. Blinken ha rimarcato l'intenzione di discutere diversi temi, tra i quali i dossier Xinjiang, Hong Kong e Taiwan. Secondo il segretario di Stato, quelle di Pechino sono "azioni che minacciano l'ordine basato sul diritto che mantiene la stabilità globale". Blinken ha quindi assicurato che gli Stati Uniti non vogliono un "conflitto" con la Cina ma restano favorevoli a una "concorrenza dura". (Nys)