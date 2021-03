Germania: Laschet (Cdu) vuole concordare con Soeder (Csu) candidato cancelliere ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Armin Laschet, intende concordare con l'omologo dell'Unione cristiano-sociale (Csu), Markus Soeder, ad aprile il candidato dei conservatori a cancelliere alle elezioni che si terranno in Germania il 26 settembre prossimo. È quanto rivelato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” da fonti della Cdu. Finora, era noto che la decisione sarebbe stata assunta tra il 4 aprile e il 23 maggio. Tuttavia, Laschet punterebbe a trovare un nome ad aprile, forse già alla metà del mese. Intanto, il presidente della Cdu starebbe conducendo intensi colloqui all'interno del partito, sia per elaborare il programma elettorale sia, a quanto pare, per garantirsi l'appoggio necessario alla nomina a candidato cancelliere. (Geb)