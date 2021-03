Campidoglio: Fd'I, M5s in fuga su Ama, giunta Raggi non ha più numeri in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi la maggioranza grillina ha abbandonato l'Aula per andare domani in seconda convocazione a discutere la delibera sul piano industriale di Ama. Ormai la giunta Raggi si regge a fatica in Assemblea". Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia in Campidoglio, Andrea De Priamo, capogruppo, Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, consiglieri, Rachele Mussolini, consigliera della lista civica Con Giorgia. "Dopo la scoppola presa sugli ambulanti venerdì scorso - aggiungono - questa nuova fuga nasconde la volontà di votare con la più comoda seconda convocazione una delibera molto delicata e con rilevanti profili di dubbia legittimità per l'esposizione che determina da parte di Roma Capitale verso Ama, gestita peraltro in modo indecente in questi anni. Un atteggiamento irresponsabile - concludono - che denota ancora una volta la debolezza della Raggi e di quel che resta della sua maggioranza". (Rer)