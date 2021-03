Egitto: Banca centrale mantiene stabili i tassi di interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione di politica monetaria della Banca centrale d’Egitto ha mantenuto invariati i tassi di depositi e prestiti overnight e sulle operazioni principali rispettivamente a 8,25, 9,25 e 8,75 per cento. Lo riferiscono i media egiziani. Il tasso di sconto è rimasto all’8,75 per cento. Secondo una nota diffusa oggi, il tasso di inflazione urbana è sceso al 4,5 per cento a febbraio, anche a causa del calo dei prezzi delle verdure dovuto a motivi stagionali. (Cae)