Acqua: Cingolani, gestire risorse idriche per ridurre effetti pandemia

- “In questo momento storico, la gestione responsabile delle risorse naturali, e in particolare dell’acqua, può aiutare a prevenire disastri ambientali e sociali, rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari e idrici, ridurre gli effetti della pandemia sulla povertà mondiale e sulla insicurezza alimentare”. Per questo il sesto obiettivo dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile (ossia quello di garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie) deve essere una priorità nell’agenda politica nella prospettiva di un mondo post pandemia inclusivo e sostenibile”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, intervenendo oggi all’incontro sull’acqua convocato dal presidente dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Viviamo in un tempo in cui il nostro futuro e il nostro benessere sono a rischio, con l’emergere di nuove diseguaglianze e vulnerabilità: l’acqua pro capite disponibile va diminuendo a causa dell’incremento della popolazione e della crescita della domanda di acqua da alcuni settori produttivi, come l’agricoltura, l’industria e l’energia”, ha spiegato Cingolani nel corso dell’incontro ‘Urgent action on water for 2030 and a sustainable and resilient recovery from the covid-19 pandemic’. (segue) (Com)