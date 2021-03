Libia: Borrell, ripresa la via della pace, ma mercenari non andranno via domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I libici hanno finalmente deciso di “riprendere la via della pace e della stabilità”, ma i mercenari stranieri “purtroppo non andranno via domani” ed è “cruciale che tutti rispettino l’embargo sulle armi imposto dall’Onu”. Lo ha detto oggi a Roma l’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, durante una conferenza stampa nella sede della missione europea a guida italiana Eunavfor Med – Irini. “Sono qui in visita per il primo anniversario di Irini. Una visita che avviene mentre ci sono sviluppi positivi in Libia con l’insediamento del nuovo governo di unità nazionale. Siamo tutti testimoni di un momento importante in Libia”, ha detto Borrell, sottolineando come questo risultato sia stato possibile anche grazie al monitoraggio dell’embargo Onu sulle armi attuato da Irini. “Sono onorato di poter ringraziare l’Italia per l’importante ruolo che ha giocato nell’imbastire l’operazione e per ospitare questo quartier generale”, ha detto ancora Borrell. (segue) (Asc)