Libia: Borrell, ripresa la via della pace, ma mercenari non andranno via domani (2)

- Rispondendo a una domanda sulla presenza di mercenari stranieri, l’Alto rappresentante ha detto di essere consapevole di questo problema. “Quando abbiamo formato la missione un anno fa i foreign fighters erano già la. La presenza militare turca e russa è aumentata e non siamo all’oscuro di ciò che accade”, ha detto il capo della diplomazia europea. Per Borrell, il ritiro delle forze straniere dalla Libia è “parte della soluzione” ma ciò “non accadrà domani”. Prima, ha aggiunto, “bisogna assicurare il cessate il fuoco e dobbiamo monitorare il cessate il fuoco per far sì che le autorità politiche portino avanti” il processo di riconciliazione nazionale. “Allo stesso tempo dobbiamo far sì che le elezioni abbiano luogo entro l’anno”, ha detto Borrell. (Asc)