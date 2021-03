Commercio: riunione con prefetto Roma su Bolkstein per ambulanti, ultima parola al Mise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda dell'applicazione della direttiva Bolkestein alle licenze degli ambulanti romani finirà al Mise: spetterà quindi al governo l'ultima parola. Oggi in una riunione il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, ha messo attorno a un tavolo virtuale in videoconferenza, le associazioni di categoria e il Campidoglio: da un lato Confcommercio, Confesercenti, Uiltucs e Ana Ugl, dall'altro lato l'assessore allo Sviluppo economico capitolino, Andrea Coia. Le posizioni delle due parti, nonostante il confronto durato oltre un'ora, sono rimaste ferme sulle proprie posizioni. Per questo motivo il prefetto si è fatto promotore dell'intenzione di interpellare il governo, nella figura del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, affinché venga definito il quadro normativo in cui si dovrà operare. Diverse settimane fa la sindaca di Roma, Virginia Raggi, sulla base del parere favorevole dell'Agcm, autorità garante della concorrenza del mercato, ha annunciato la volotà di mettere a bando le circa 12 mila licenze romane del commercio su area pubblica che oggi operano in proroga fino al 2032 sulla base di una norma nazionale approvata dal governo Conte bis. (segue) (Rer)