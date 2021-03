Commercio: riunione con prefetto Roma su Bolkstein per ambulanti, ultima parola al Mise (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interpellato da "Agenzia Nova", l'assessore capitolino Coia ha spiegato che "la legge dello Stato è in contrasto con la direttiva europea. Noi sentiamo di andare in questa direzione (applicare la Bolkstein, ndr). Se il governo vorrà chiarire, in questo contesto, anche la procedura d'infrazione che è già in atto sulla concessione dei balneari questa è un'ottima occasione per risolvere una questione annosa. D'altronde l'Autorità ha trasmesso il suo parere anche al governo. La legge nazionale come è stata fatta non è efficace. La direttiva europea dice chiaramente quali sono categorie possono essere escluse dalla Bolkstein". La Fiva Confcommercio di Roma tuttavia auspicava oggi "un'apertura diversa da parte di Roma Capitale - ha sottolineato il presidente Valter Papetti -, l'assessore Coia invece ha ribadito, seppur con toni pacati, la posizione della sindaca e la volontà di disapplicare la norma nazionale e applicare la Bolkstein. Inoltre è intervenuto pure sulla mozione votata dall'Assemblea capitolina spiegando che non era legittimo quel pronunciamento. Ora attendiamo di conoscere la posizione del governo e speriamo che tuteli le famiglie che operano nel commercio su area pubblica". (Rer)