Libia: Borrell, impedire che la Guardia costiera finisca in mano straniera

- E’ quanto mai necessario impedire che la Guardia costiera della Libia “finisca in mano ad agenti stranieri”. Lo ha detto oggi a Roma l’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, durante una conferenza stampa nella sede della missione europea a guida italiana Eunavfor Med – Irini. “Dobbiamo sostenere la Guardia costiera libica: non possiamo rischiare che finisca nelle mani di agenti stranieri”, ha detto il capo della diplomazia europea, rispondendo a una domanda sulla presenza in Libia di mercenari portati da Russia e Turchia. “Non ho la bacchetta magica per far sì che i foreign fighers vadano via domani”, ha detto ancora l’Alto rappresentante, sottolineando come la presenza militare straniera in territorio libico sia “aumentata” nell’ultimo anno.(Asc)