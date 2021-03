Covid: Di Maio, buona notizia Ema con via libera ad AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono "molto grato a Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Ue, per la sua presenza oggi alla Farnesina in una giornata di grande valore simbolico per l’Italia, nella quale ricordiamo le numerose vittime di Covid. Oltre ad aver affrontato dossier internazionali come la Libia e i rapporti con la Russia, con Josep abbiamo concordato su quanto sia necessario concentrare tutti gli sforzi europei per rafforzare la campagna vaccinale". Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. Il titolare della Farnesina ha aggiunto: "Proprio poche ore fa una buona notizia: l'Agenzia europea del farmaco ha dato il via libera ad AstraZeneca confermando la sua efficacia". Di Maio ha ringraziato "pubblicamente Josep anche per la forte solidarietà dimostrata all’Italia sul caso Regeni durante il Consiglio Affari Esteri di gennaio. Giungere alla verità sul barbaro assassinio di Giulio è una priorità non solo per l’Italia, ma per l’intera Unione Europea. La pandemia ci ha mostrato quanto siamo fragili e quanto sia quindi indispensabile unirsi e lavorare insieme per vincere sfide globali". (Res)