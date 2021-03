Campidoglio: Celli (RtR), M5s non ha più numeri in Aula, è caos in maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il caos ormai regna sovrano in Campidoglio. In Aula la maggioranza non ha i numeri per proseguire la discussione sulla proposte per le isole ecologiche, tanto che l'Assemblea viene aggiornata a domani in seconda convocazione". Lo dichiara in una nota la consigliera della lista civica capitolina Roma torna Roma, Svetlana Celli. "Su Monte Carnevale - aggiunge - la Regione Lazio già da ieri ha sospeso in autotutela il provvedimento amministrativo sull'impianto di smaltimento rifiuti e l'Aula Giulio Cesare ieri con i voti favorevoli dell'opposizione e l'astensione del M5s ha approvato una mozione per chiedere la revoca della delibera della giunta che individuava Monte Carnevale come sito idoneo allo smaltimento dei rifiuti per Roma. Dal Campidoglio - conclude - solo silenzio e nessuna decisione". (Com)