Difesa: Guerini riceve Borrell, Mediterraneo area prioritaria per tutta l'Europa

- Il Mediterraneo allargato "è un'area prioritaria per tutta l'Europa. È necessario convergere risorse e capacità perché l'instabilità di diversi Stati diviene terreno fertile per il terrorismo, l'immigrazione illegale e le minacce sulle rotte marittime". Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, durante l'incontro, questo pomeriggio a Roma presso Palazzo Baracchini, con l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vice presidente della Commissione europea, Josep Borrell. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa. Durante la discussione sulle operazioni dell'Unione Europea è stato sottolineato il ruolo di primo piano svolto dall'Italia in EunavforMed Irini ed Eutm Somalia e del rilevante contributo anche in altre missioni e operazioni militari e civili. Il Sahel, infatti, "rappresenta un'area di sempre maggiore rilevanza strategica per l'Europa – ha affermato Guerini - e l'Italia è impegnata sia con una missione bilaterale in Niger, la Misin, sia con un contributo significativo alla task force Takuba, per il contrasto al terrorismo ed ai fenomeni di matrice jihadista nell'area tri-frontaliera di Mali, Niger e Burkina Faso". Il ministro Guerini ha poi ricordato che durante il suo incontro di martedì scorso a Berlino con la collega Annegret Kramp-Karrembauer è emersa l'intenzione da parte della Germania di integrare la missione nazionale Gazzelle nella Eutm Mali, estendendo di fatto la capacità di quest'ultima di operare anche in Niger. "Un approccio efficace ed assolutamente condivisibile che ben interpreta la necessità dell'Ue e dei suoi Stati membri di agire nella regione in maniera sistematica ed efficace in sinergia con tutte le iniziative della coalizione per il Sahel", ha dichiarato il ministro. (segue) (Com)