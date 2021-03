Difesa: Guerini riceve Borrell, Mediterraneo area prioritaria per tutta l'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre a proposito del continente africano, Guerini ha ribadito l'impegno italiano nella regione del Corno d'Africa, a Gibuti e a Mogadiscio, e "a conferma del pluriennale impegno nella lotta alla pirateria e alla stabilità del bacino somalo un'unità della Marina militare, nave Carabiniere, ha appena assunto il ruolo di flagship dell'operazione antipirateria Eunavfor Atalanta". "Il nostro Paese – ha aggiunto Guerini - è attivamente impegnato in quest'area al fianco della comunità internazionale, sostenendo tutte le iniziative volte a contrastare l'espansione delle attività illegali e la minaccia del terrorismo". In Somalia, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza della missione e supportarne lo sviluppo con il previsto ampliamento delle attività a livello regionale, l'Italia ha previsto, nel 2021, di aumentare il proprio contributo fornendo un'ulteriore aliquota di militari per la protezione delle forze. Riguardo al dossier libico, il ministro ha affermato che "il Governo italiano dà il deciso sostengo all'operazione EunavforMed Irini e chiede, con l'avvicinarsi della scadenza del mandato, una revisione strategica al fine di potenziare la missione e la sua capacità di agire in supporto al processo di pacificazione libica". (segue) (Com)