Libia: Borrell, missione Irini ha raggiunto risultati concreti

- La missione aeronavale europea Eunavfor Med - Irini ha raggiunto “risultati concreti” nel monitoraggio delle violazioni dell’embargo Onu in Libia, contribuendo ai “passi positivi” raggiunti dai libici con il recentissimo insediamento di un nuovo governo di unità nazionale. Lo ha detto oggi a Roma l’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, durante una conferenza stampa nella sede della missione europea a guida italiana. “Oggi celebriamo un anno dal lancio dell’operazione: è stata ed è una missione difficile. Posso dire con orgoglio che Irini ha raggiunto risultati concreti nonostante la pandemia”, ha detto Borrell. “Irini non è un’operazione solo navale. Ha anche gli occhi per vedere cosa accade nel cielo e per monitorare cosa accade a terra. Abbiamo monitorato 25 porti e strutture di approdo, 15 tra aeroporti e piste di atterraggio, così come 200 voli sospettati di portare carichi militari in Libia. Tutte queste informazioni sono state girate al Gruppo di esperti per la Libia in oltre 20 rapporti confidenziali. Solo due giorni fa, il Gruppo di esperti ha pubblicato il suo ultimo rapporto finale riconoscendo il supporto della missione Irini”, ha aggiunto Borrell, ricordando, infine che sono state investigate 230 mila navi, sono state condotte otto ispezioni e un dirottamento. (Asc)