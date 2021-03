Cile: Covid, Santiago di nuovo in quarantena a sette mesi dalla prima serrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda ondata di contagi della pandemia Covid-19 che sta investendo il Cile ha obbligato il governo a decretare il ritorno alla fase 1 della quarantena nella capitale Santiago per la prima volta da agosto dell'anno scorso. Con una media di circa 5.500 nuovi contagi nelle ultime due settimane, il Paese registra un record di 34.228 casi attivi in tutto il territorio nazionale. In questo contesto, il ministro della Sanità, Enrique Paris, ha segnalato il rischio che entri nuovamente in crisi la tenuta del sistema sanitario, dove si registra attualmente un 94,2 per cento di occupazione dei posti di terapia intensiva, giustificando in questo modo la necessità di ridurre la mobilità delle persone. In questo senso, il ministro della Sanità ha detto: "L'unico modo per controllare la mobilità è decretare enormi quarantene". I contagi registrati nelle ultime 24 sono stati 6.249, mentre i decessi sono stati 172. Dall'inizio della pandemia, il Cile registra un totale di 911.469 casi e 21.988 morti. A inizio del mese erano entrate in fase 1 della quarantena anche le città di Valparaiso, Osorno, La Serena e Villarica. (segue) (Abu)