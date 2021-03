Brasile: Bolsonaro, iniziativa privata essenziale sviluppo progetti in Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha affermato che il settore pubblico è decisivo nel processo di sviluppo sostenibile in Amazzonia, ma che gli investimenti da parte del settore privato sono fondamentali per la realizzazione pratica dei progetti. "Il settore pubblico è un attore decisivo nel processo di sviluppo sostenibile in Amazzonia. Ma non possiamo rinunciare alla versatilità, innovazione e capacità di investimento del settore privato, che saranno fondamentali nella realizzazione dei progetti", ha affermato Bolsonaro nel corso della 61ma riunione annuale del Consiglio dei governatori della Banca interamericana di sviluppo (Bid) in cui è stato presentata l'iniziativa "Amazzonia", piano che mira a sostenere attività economiche inclusive e sostenibili per la regione e attraverso la creazione di un fondo per finanziare progetti. (segue) (Brb)