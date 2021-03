Venezuela: An approva revisione convenzioni Organizzazione internazionale del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale del Venezuela ha approvato un accordo per la revisione delle convenzioni e dei protocolli dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil). Durante la discussione, i membri del partito al governo hanno sottolineato che l'attuale legislazione interna è superiore alla maggior parte degli accordi attualmente firmati con l'organizzazione. D'altra parte, nel dibattito è stato affermato che l'Oil ha cercato di danneggiare il paese e influenzare l'economia nazionale, e quindi il paese. Il deputato Francisco Torrealba, membro della maggioranza governativa, ha criticato il fatto che il settore imprenditoriale venezuelano guidato dalla Federation of Business Chambers (Fedecámaras) si sia rivolto all'Oil. "Stiamo presentando una bozza di accordo per approvare l'avvio di tutti i processi che consentono la successiva ratifica di quelle convenzioni internazionali da parte di questo Parlamento, che negli ultimi cinque anni non ha ricevuto alcuna attenzione", ha detto Torrealba.(Vec)