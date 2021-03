Ict: Emirati, il 24 marzo webinar su aspetti giuridici e commerciali del settore in vista di Expo Dubai 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 24 marzo alle ore 15.00 si svolgerà l’incontro “Emirati Arabi Uniti: aspetti giuridici, commerciali e approccio al mercato per il settore della Trasformazione Digitale & Ict”, secondo appuntamento del programma di Informazione&Formazione che la Regione Lazio promuove per offrire alle imprese orientamento su aspetti commerciali, giuridici e fiscali, e indicazioni sugli strumenti per sviluppare l’export e programmi specifici di internazionalizzazione verso i Paesi arabi. L’incontro si inserisce tra le attività che la Regione Lazio sta mettendo in campo a favore del sistema economico-produttivo, in occasione della prossima partecipazione ad Expo Dubai 2020, l’esposizione universale che si svolgerà dal 1 ottobre 2021 al 30 marzo 2022. Tra i temi che saranno trattati vi sono l’approccio al mercato degli Emirati Arabi Uniti; il processo di internazionalizzazione per le imprese del Lazio; la tipologia di società presenti negli Emirati; le differenze fra le Free Zone (aree extra territoriali) e le Mainland (territorio degli Emirati); il contratto di agenzia e la risoluzione delle controversie. Per partecipare è necessario registrarsi al link: http://www.laziointernational.it/polls.asp?p=338(Res)