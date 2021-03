Messico: covid, governo annuncia restrizioni al transito terrestre anche alla frontiera sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Messico ha annunciato restrizioni al transito terrestre per le attività non essenziali alla frontiera nord e sud a partire dal 19 marzo per prevenire la diffusione del Covid-19. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri del Messico in una comunicazione pubblicata su Twitter. La misura sarà in vigore fino al 21 aprile. Il ministero annuncia che metterà in campo anche misure di controllo sanitario alle due frontiere, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli. Le restrizioni alla frontiera nord sono state annunciate per la prima volta il 21 marzo scorso, in concomitanza con lo scoppio dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Da allora la misura è stata prorogata di mese in mese. Quanto alla frontiera sud i governi di Messico e Guatemala avevano concordato la scorsa primavera un rafforzamento dei controlli epidemiologici alla frontiera comune ma non restrizioni sistematiche al transito terrestre. L’annuncio segue il recente incontro tenuto lo scorso 1 marzo tra il presidente Usa Joe Biden e l’omologo messicano Andrés Manuel Lopez Obrador. Alla vigilia dell’incontro la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, aveva dichiarato che le parti avrebbero discusso, tra le altre cose, anche di collaborazione in materia migratoria. (segue) (Mec)