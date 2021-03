Messico: covid, governo annuncia restrizioni al transito terrestre anche alla frontiera sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico è paese di transito per migliaia di migranti centroamericani che attraversano il paese nel tentativo di raggiungere gli Stati Uniti. Nonostante i controlli già messi in campo dal governo messicano alla frontiera con il Guatemala gli arrivi negli Usa non si fermano. Secondo dati dell’agenzia federale per l’immigrazione ripresi dal “New York Times” nel solo mese di febbraio le guardie di frontiera statunitensi hanno fermato quasi 100 mila migranti al confine con il Messico, in aumento rispetto ai 78 mila di gennaio. L’annuncio del governo messicano arriva in contemporanea con la notizia secondo cui gli Stati Uniti invieranno ai vicini Canada e Messico un totale di 4 milioni di dosi di vaccini contro il coronavirus, di cui 2,5 milioni al Messico. La notizia, ripresa dal portale di approfondimento politico "Axios", è stata confermata dal ministro degli Esteri messicano Marcelo Ebrard: “Mi chiedono se è vero che esiste un accordo sui vaccini con gli Stati Uniti a seguito dei colloqui avuti tra i presidenti López Obrador e Biden. Sì, le informazioni sono corrette”, ha scritto il ministro sul suo account Twitter annunciando maggiori dettagli per la giornata di domani. (Mec)