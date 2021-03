Libia: ministro Esteri tedesco Maas, superare la divisione del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per una pace sostenibile in Libia, “ora si deve superare la divisione del Paese”. A tal fine, “sono di particolare importanza le elezioni e il ritiro dei combattenti stranieri”. È quanto affermato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, durante la conferenza stampa con il direttore della missione di supporto dell'Onu in Libia (Unsmil), Jan Kubis, che ha incontrato oggi a Berlino. Per Maas, il Governo di unità nazionale della Libia (Gun) “ha certamente la sua idea” per il ritiro dei miliziani stranieri. La Germania, ha aggiunto il ministro degli Esteri tedesco, discuterà “presto” della questione con le autorità di Tripoli. Inoltre, Maas non ha escluso un seguito della conferenza di Berlino sulla Libia, tenuta il 19 gennaio 2020. Infine, il ministro degli Esteri tedesco ha evidenziato come ora sia il momento di “sfruttare la finestra di opportunità” apertasi con la previsione delle elezioni in Libia a dicembre prossimo. (Geb)