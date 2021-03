Francia: Covid, nuove restrizioni in 16 dipartimenti compresa l'Ile-de-France

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per frenare l'avanzata del coronavirus, a partire da venerdì sera e per quattro settimane saranno applicate nuove restrizioni in sedici dipartimenti francesi, tra cui quelli della regione di Parigi, l'Ile-de-France. Lo ha annunciato il primo ministro francese, Jean Castex, durante una conferenza stampa. La stretta riguarda anche l'intera regione dell'Hauts-de-France e i dipartimenti delle Alpi marittime, della Senna marittima e dell'Eure. "Queste misure di confinamento non saranno la ripresa di quelle decise a marzo e a novembre", ha detto il premier.(Frp)