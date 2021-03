Fisco: Curò (M5s), cashback misura di impatto per consumi e digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della commissione Finanze della Camera Giovanni Currò, del Movimento cinque stelle, afferma che "il cashback è una misura innovativa che va difesa con fermezza, un incentivo intelligente che consente allo stesso tempo di contrastare l'evasione fiscale e di sostenere i consumi in una fase di grave crisi. Fermarlo a luglio o ridimensionarlo, come propongono alcuni esponenti del governo - continua il parlamentare in una nota -, sarebbe un grave errore e andrebbe a contraddire l'obiettivo della digitalizzazione che è al centro del Recovery fund". L'esponente del M5s aggiunge: "Il cashback, in prospettiva, può risultare essenziale anche per agevolare il rapporto tra cittadino e amministrazione pubblica, soprattutto nel campo tributario. Invitiamo dunque il governo a una attenta riflessione. È indiscutibile che servano ancora ingenti risorse per i ristori ma il presidente Draghi ha già annunciato di voler chiedere al Parlamento un nuovo scostamento di bilancio. Non sarà sacrificando un provvedimento così importante - conclude Currò - che risolveremo i problemi delle nostre imprese". (Com)