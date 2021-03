San Siro: Comazzi (Fi), da Sala scivolone imperdonabile, scuse ridicole per coprire caos che regna dentro la sua maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, dichiara in una nota: "Sul progetto del nuovo stadio di San Siro il Comune è in alto mare ma il sindaco Sala tira i remi in barca, scaricando goffamente le responsabilità sull’Inter. Le sue dichiarazioni sono inaccettabili e irrispettose nei confronti di una realtà storica come quella dell’FC Internazionale Milano. Uno scivolone imperdonabile che ha suscitato una giusta e dura reazione da parte della società. Il primo cittadino eviti di trovare scuse ridicole per coprire il caos che regna dentro la sua maggioranza, che in cinque anni non è stata capace di portare a termine un solo grande progetto per la città”. (Com)