Cdp: Giacomoni (FI), convergenza su "Patrimonio destinato" e Fondo sovrano italiano

- "Oggi, nel corso della seduta della commissione di vigilanza su Cdp da me presieduta, è stata approvata la Relazione parlamentare su 'Le misure attivate da Cassa depositi e prestiti nel contesto dell'emergenza Covid-19', presentata dalla senatrice Roberta Ferrero e dall'onorevole Gianni Dal Moro". Lo annuncia il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, presidente della commissione parlamentare di vigilanza su Cdp. "La commissione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul ruolo di Cassa depositi e prestiti a supporto delle imprese - continua il parlamentare in una nota -, ha ascoltato in audizione il presidente e l'amministratore delegato di Fondo italiano investimento (Fii), Andrea Montanino e Antonio Pace, che hanno illustrato le principali direttrici di attività di Fondo, nato nel 2010, con il fine di supportare la crescita delle Piccole e medie imprese italiane e, più in generale, il mercato italiano del private capital". L'esponente di FI aggiunge: "Nel corso della seduta, è emersa la convergenza su alcuni determinati temi: la necessità di potenziare gli strumenti della commissione di vigilanza, viste le dimensioni e la quantità degli investimenti con cui Cdp opera sul mercato; la necessità di definire il ruolo preciso di 'Patrimonio destinato', con una divisione chiara tra interventi per il salvataggio e interventi per la crescita e la volontà di istituire un Fondo sovrano italiano". (segue) (Com)