Cdp: Giacomoni (FI), convergenza su "Patrimonio destinato" e Fondo sovrano italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giacomoni prosegue: "Da tempo sono promotore di un Fondo sovrano pubblico-privato gestito da Cassa depositi e prestiti, con il coinvolgimento delle maggiori istituzioni finanziarie, in cui possano confluire, oltre alle risorse pubbliche, il risparmio privato e parte delle risorse del Recovery fund. Il ruolo di Cdp, oltre a quello tradizionale di supporto agli enti territoriali, deve essere quello di sostenere gli investimenti e i piani di sviluppo di medio termine delle imprese a favore della ripresa economica e di difendere imprese e asset strategici per il Paese. Proseguiremo i lavori in commissione di vigilanza - conclude il deputato -, con audizioni mirate su 'Patrimonio destinato', ascoltando il ministero dell'Economia, la Banca d'Italia, la Consob, la Confindustria, l'Abi e coniugandole, in sede parlamentare, con iniziative volte a dare spazio e forma a questi grandi temi, fondamentali per il futuro del nostro Paese". (Com)