- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessore Roberta Guaineri (Sport e Turismo) partecipa all'evento "Smart cities in Italia: la sfida verso sostenibilità ed equità"Evento online su Milano Digital Week (ore 11)L'assessore Roberta Cocco (Trasformazione digitale e Servici Civici) apre i lavori di "Cybersecurecity: imprese e istituzioni lavorano ad azioni concrete per città digitali e protette"Evento online su Milano Digital Week (ore 12)Webinar "Il benessere futuro delle città: progettualità e buone pratiche di ricerca", organizzato nell'ambito del palinsesto della Milano Digital Week. Partecipano Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Lamberto Bertolé, Presidente Consiglio Comunale di Milano, Caterina Sarfatti, Inclusive Climate Action Director, C40 Cities, Sergio Sorgi, Coordinatore Laboratorio milano2046.Evento online su Milano Digital Week (ore 14)Gli assessori Roberta Cocco e Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data) sono in collegamento per l'evento "Da Milano Partecipa alla comunità italiana per la e-democracy"Evento online su Milano Digital Week (ore 15)L'assessore Cristina Tajani (Commercio) prende parte all'evento "Da Milano nuove idee e strumenti per il rilancio del sistema edicole"Evento online su Milano Digital Week (ore 15)L'assessore all'Educazione Laura Galimberti partecipa all'incontro "Dentro tutti. Come educare alla cittadinanza?", nel corso del quale vengono presentati la piattaforma "Dentro tutti" e il protocollo siglato da SmemoLab/DentroTutti col Ministero dell'Istruzione per affiancare la sperimentazione dell'educazione civica nella scuola italiana per il triennio 2021-2023.Evento online su Milano Digital Week (ore 16)L'assessore alla cultura Filippo Del Corno partecipa all'incontro curato dall'Area Biblioteche del Comune di Milano "Tra padlet, ebook e incontri online: esperienze digitali in biblioteca". Durante l'incontro vengono illustrate le principali iniziative digital del Sistema Bibliotecario MilaneseEvento online sul sito Milano digital Week (ore 18)L'assessore Roberta Guaineri partecipa all'evento "Lo sport di domani"Evento online sul sito Milano digital Week (ore 18)REGIONEUn momento di riflessione, confronto e commemorazione, promosso dalla Commissione speciale Antimafia, dedicato ai sacerdoti vittime delle mafie. Presenta la giornata Fernando Dalla Chiesa, Presidente del Comitato tecnico scientifico in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni di criminalità mafiosa e di promozione delle cultura della legalità. Modera l’evento la giornalista Lucia Capuzzi che intervista: Don Virginio Colmegna - Presidente della Fondazione Casa della Carità di Milano, Don Massimo Mapelli – Caritas Ambrosiana, Don Giacomo Panizza – Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme. Concludono il momento di riflessione Monica Forte M5S, Presidente Commissione Antimafia, e l'assessore alla formazione e lavoro Melania De Nichilo Rizzoli.Evento online al link https://mediaportal.regione.lombardia.it/embed/live/1 (dalle ore 9.30 alle 13) (segue) (Rem)