© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, venerdì 19 marzo, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.45 - riunione in videoconferenza della V Commissione. Odg: 1) resoconto Estate Ragazzi; 2) situazione Servizi EducativiOre 10,45 - Videoconferenza stampa di presentazione del "Patto dei Beni Comuni per una Torino Antirazzista".Ore 11 - riunione in videoconferenza della I Commissione. Odg: Regolamento n. 267 delle entrate Tributarie. Modifiche parziali degli art.14 e 21bis. ApprovazioneOre 13 - Conferenza CapigruppoOre 15 - riunione in videoconferenza delle Commissioni Vi, II, III e V. Odg: 1) "restituiamo a Torino l'amata Fontana Luminosa del Parco del Valentino"; 2) misure per il rilancio della città. Proroga deroga temporanea dell'applicazione del Regolamento del Verde pubblico e privato in parchi e giardini storici e no storici e altre aree verdi. (Rpi)