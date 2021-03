© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 20 marzo in Francia il coprifuoco attualmente in vigore su tutto il territorio inizierà un'ora dopo, alle 19, per rimanere attivo fino alle 6 del mattino. Lo ha annunciato il primo ministro francese, Jean Castex, durante una conferenza stampa. Il capo del governo ha poi chiesto almeno quattro giorni su 5 di telelavoro in "tutte le aziende, tutte le amministrazione" che possono farlo.(Frp)