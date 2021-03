Francia: Castex, da domani riprende la somministrazione del vaccino anti-Covid AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia le somministrazioni del vaccino contro il coronavirus di AstraZeneca riprenderanno dal pomeriggio di domani, 19 marzo. Lo ha annunciato il primo ministro francese, Jean Castex. "Da domani mattina l'Alta autorità della salute, che è responsabile nel nostro Paese di formulare le indicazioni su questo o quel vaccino, aggiornerà la sua raccomandazione sul vaccino AstraZeneca, affinché si potrà riprendere immediatamente da domani pomeriggio la campagna di vaccinazione", ha detto Castex. "Mi farò vaccinare io stesso con questo vaccino per mostrare che possiamo avere fiducia", ha affermato il capo del governo. Il premier ha confermato le informazioni circolate in queste ultime ore, annunciando che si farà vaccinare con AstraZeneca domani. Dall'inizio della campagna in Francia sono state vaccinate 5,7 milioni di persone con una prima iniezione. (Frp)