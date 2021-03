© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il via libera dell’Ema ad AstraZeneca è un’ottima notizia. Bene trasparenza e chiarezza, essenziali su questi temi. Ora serve una campagna di comunicazione per rafforzare il piano vaccinale e riprendere le somministrazioni a pieno regime". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. (Rin)