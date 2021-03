Rifiuti: Pd Campidoglio, bene Regione Lazio e Aula Roma su discarica, da Raggi solo parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo con soddisfazione che la Regione Lazio da ieri ha sospeso in autotutela la procedura amministrativa riguardante l'impianto di smaltimento rifiuti di Monte Carnevale e di fatto bloccato l'iter autorizzativo". È quanto si legge in una nota del Partito democratico del Campidoglio. "Ancora ieri l'Aula Giulio Cesare - prosegue la nota - con i voti favorevoli dell'opposizione e l'astensione del solo gruppo M5s ha approvato una mozione in cui si impegna la sindaca Raggi a revocare la delibera della giunta capitolina del 31 dicembre 2019 che individuava proprio in Monte Carnevale il sito idoneo allo smaltimento dei rifiuti della capitale. Da Regione e Assemblea capitolina fatti e indirizzi chiari dalla sindaca Raggi al momento solo chiacchiere e nessuna presa di responsabilità". (Com)