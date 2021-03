Difesa: Mbda, il Rafale F3-R ora è pronto per essere utilizzato in servizio operativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ammiraglio Pierre Vandier - capo di Stato maggiore della Marina francese, e il generale Philippe Lavigne - capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare francese, hanno approvato congiuntamente l'entrata in servizio operativo del caccia Rafale F3-R Jet. Il potenziamento delle capacità dei velivoli da combattimento francesi è in cima alla lista delle priorità del piano di spesa militare francese che prevede un investimento di 2,7 miliardi di euro nello sviluppo delle nuove versioni del Rafale nel periodo 2019-2025. La Marina e l'Aeronautica militare francesi sono ora autorizzate all’uso operativo di tutte le capacità sviluppate attorno allo standard F3-R, che è già installato in metà della flotta francese e che verrà eventualmente installato su tutti i velivoli Rafale in servizio. Entrambe le forze hanno ora a disposizione un aereo da caccia multiruolo di livello mondiale in grado di operare negli ambienti più controversi. La decisione si applica anche agli aeromobili Rafale del Gae (ala del vettore) operati dalla portaerei Charles-de-Gaulle, o quelli dell'Aeronautica e Spaziale Francese che sono schierati dalla base aerea di prua in Giordania nell'ambito di operazione Chammal. (segue) (Com)