Difesa: Mbda, il Rafale F3-R ora è pronto per essere utilizzato in servizio operativo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'entrata in servizio operativo è il culmine di un processo, che all'interno di entrambe le forze armate è consistito nel determinare e diffondere le tattiche operative applicabili definite per le nuove capacità del velivolo multiruolo, rese possibili dallo standard F3-R, e in particolare quelle offerte dal missile Meteor aria-aria a lungo raggio e dal designatore di bersagli terrestri Talios. La combinazione del radar Aesa Rbe2 e del missile Meteor a lungo raggio conferisce al Rafale la superiorità aerea di cui ha bisogno per gli impegni oltre il raggio visivo in qualsiasi condizione atmosferica, come richiesto per gestire un'ampia varietà di bersagli. La nuova versione del Rafale continuerà a trasportare il missile aria-terra (Asmpa) a medio raggio potenziato come parte delle missioni di deterrenza nucleare aviotrasportate. L'F3-R Rafale è ora in grado di utilizzare il pod di designazione laser ad alta risoluzione Talios, che può generare immagini sia nella gamma visibile che in quella infrarossa, e beneficerà di capacità ampiamente migliorate che gli consentiranno di eseguire l'acquisizione di intelligenza e target, e missioni di monitoraggio e designazione. In particolare, il Rafale presenterà nuove e più efficienti capacità di tracciamento di bersagli fissi o mobili, nonché una capacità di rilevamento automatico di bersagli mobili e una nuova interfaccia uomo-macchina che ne renderà più facile l'uso. (segue) (Com)