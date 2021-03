Difesa: Mbda, il Rafale F3-R ora è pronto per essere utilizzato in servizio operativo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nuovo standard, il Rafale F3-R offrirà anche una maggiore capacità di attacco al suolo. Sarà ora possibile controllare il tempo di volo delle munizioni, l'illuminazione laser e le impostazioni delle armi in volo, anche per la guida laser terminale Aasm (sistema d'arma modulare aria-terra). Il Rafale F3-R sarà inoltre dotato di un sistema automatico di prevenzione delle collisioni al suolo (Agcas) che lo renderà più sicuro. L'Agcas è una funzione di protezione definitiva progettata per prevenire qualsiasi rischio di collisione al suolo. Dal 2022 in poi, al Rafale si aggiungeranno nuove capacità, con lo standard F4. Il velivolo includerà soluzioni di connettività innovative che offriranno capacità avanzate di operazioni di combattimento in rete. Verranno inoltre aggiunti sensori radar avanzati e optronica avanzata, oltre a un display montato sul casco e nuove armi integrate, come il missile aria-aria Mica Ng e l'arma aria-terra modulare da mille chili. (segue) (Com)