Difesa: Mbda, il Rafale F3-R ora è pronto per essere utilizzato in servizio operativo (4)

- Eric Beranger, amministratore delegato di Mbda, ha dichiarato: "Sono lieto di vedere che il Meteor, che riunisce le migliori tecnologie di sei nazioni europee, ha raggiunto un traguardo chiave. Ora è pienamente operativo su Rafale F3-R. Ne siamo orgogliosi la sofisticata capacità di ingaggio aria-aria che il Meteor porta al Rafale. Sviluppare capacità militari comuni europee veramente rivoluzionarie: questa è la nostra missione". Mbda è l'unico gruppo europeo in grado di progettare e produrre missili e sistemi missilistici che corrispondono all'intera gamma delle esigenze operative attuali e future delle tre forze armate (terra, mare e aria). Mbda è partecipata congiuntamente da Airbus (37,5 per cento), Bae Systems (37,5 per cento) e Leonardo (25 per cento). (Com)