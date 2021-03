© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante uno scenario difficile “siamo stati in grado di realizzare una solida performance operativa e finanziaria, con una crescita del 9 per cento dell’utile ordinario netto” rispetto al 2019. Lo ha detto l’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, in conference call con gli analisti. "Questo conferma ancora una volta la sostenibilità del nostro modello di business", ha sottolineato.(Rin)