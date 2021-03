Arabia Saudita: Auddino (M5s), interrogazione su Renzi regolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entrambe le interrogazioni cinquestelle su Renzi e i conflitti d'interesse dei parlamentari che la presidente del Senato non ha annunciato nell'ultima seduta d'aula sono state depositate nel pieno rispetto dei tempi. Quella a mia prima firma, a risposta scritta, era stata inviata per tempo, quasi tre ore prima dell'inizio della seduta di martedì pomeriggio, per cui mi sarei aspettato che venisse annunciata già nella stessa seduta di martedì. Mi auguro che venga annunciata nella prossima seduta, anche se con un evitabile ritardo". Lo afferma, in una nota, il senatore cinquestelle Giuseppe Auddino, componente della commissione Difesa di palazzo Madama. (Com)