Russia: Borrell, Putin responsabile per le azioni del suo Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esiste una “lunga lista di assassini falliti e di successo” contro “figure chiave in Russia, inclusi politici e giornalisti” perpetrati da agenzie russe, e il capo del Cremlino, Vladimir Putin, va ritenuto responsabile di queste azioni specifiche. Lo ha detto oggi a Roma l’Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, durante una conferenza stampa presso la sede della missione EunavforMed Irini. Interrogato sulle divergenze tra Russia e Stati Uniti dopo le dichiarazioni del presidente Usa Joe Biden, Borrell non si è detto sorpreso delle tensioni tra Mosca e Washington. Il capo della diplomazia Ue ha ricordato l’omicidio della giornalista russa Anna Politkovskaja del 2006 e il tentativo di avvelenamento dell'attivista dell'opposizione Aleksej Navalnyj . “L’Ue ha posto sotto sanzioni le persone coinvolte nel caso, a cominciare dall’intellingece russa e, nello specifico, l’Agenzia per la ricerca chimica russa”, ha detto Borrell. Il capo della diplomazia europea ha aggiunto, inoltre, che Putin ha la responsabilità per le azioni specifiche fatte dalle autorità russe.(Res)