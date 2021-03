Migranti: Borrell, intesa con la Turchia ha salvato vite e va mantenuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo del 2016 tra Unione europea e Turchia “ha fermato i flussi migratori e consentito di salvare molte vite umane” e per questo motivo andrebbe mantenuto. Lo ha detto oggi a Roma l’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, durante una conferenza stampa nella sede della missione europea a guida italiana Eunavfor Med – Irini. “Questo accordo, anche se non mi piace così, preferisco il termine dichiarazione, resta valido e dovrebbe continuare a essere attuato”, ha detto il capo della diplomazia dell’Ue, spiegando di aver preparato un dossier dei rapporti tra l’Unione e Ankara - inclusa la migrazione - che sarà all’attenzione della prossima riunione dei ministri degli Esteri. “Non possiamo immaginare che l’Ue fermi questo accordo. Si può pensare quello che si vuole, ma la Turchia ospita più di quattro milioni di persone e l’Ue deve aiutare la Turchia a sostenere questo peso”, ha aggiunto Borrell, precisando che il supporto europeo “non è per il governo turco, ma per i rifugiati e i richiedenti asilo in territorio turco”.(Asc)