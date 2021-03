Eni: ad assemblea richiesta autorizzazione riavvio programma buyback (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione sottoporrà all’Assemblea che sarà convocata nel 2022 per l’approvazione del bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2021 la proposta di annullamento delle azioni proprie acquistate fino alla data di convocazione dell’assemblea stessa, in esecuzione del citato programma di buyback, con la precisazione che l’annullamento verrà realizzato senza riduzione del capitale sociale in considerazione dell’assenza del valore nominale delle azioni Eni. Gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati ad un prezzo individuato nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari, anche comunitarie, o (se applicabili) delle prassi di mercato ammesse protempore vigenti, che non dovrà discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 10 per cento rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Eni spa nella seduta del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana spa, del giorno precedente ogni singola operazione. Gli acquisti potranno essere effettuati secondo le seguenti modalità: sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; con le modalità stabilite dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (Ue) n. 596/2014 (se applicabili) e alle condizioni indicate dall’art. 5 del Regolamento (Ue) n. 596/2014. Alla data odierna, Eni detiene n. 33.045.197 azioni proprie pari allo 0,92 per cento circa del capitale sociale. Le società controllate da Eni non detengono azioni della Società. La documentazione relativa all’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, anche tramite pubblicazione sul sito internet della società. (Com)